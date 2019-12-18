Одним из главных событий 2019 года является предстоящее открытие железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его мнению, главными необходимо считать события, связанные с развитием страны, а также относящиеся к ней международные процессы.
Я бы сказал, что главное ещё произойдёт, — заявил Песков, имея в виду Крымский мост.
Мост из Краснодарского края в Крым — самый протяжённый в России и один из наиболее длинных в Европе, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение было открыто в мае 2018 года. Первый пассажирский поезд проедет по Крымскому мосту 24 декабря.
Как писал NEWS.ru, на полуостров отправятся составы из Москвы и Санкт-Петербурга. После открытия прямого железнодорожного сообщения с Крымом поезда будут курсировать из 11 городов России. В первый год, как ожидается, по новой магистрали в обе стороны проедут 6 млн человек.