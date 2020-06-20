Google создала камеру для съёмки объёмных роликов

https://static.news.ru/photo/ac011e68-b2ff-11ea-870a-fa163e074e61_660.jpg Фото: augmentedperception.github.io

Исследователи из Google создали алгоритмы и камеру для съёмки объёмных роликов. Камера состоит из прозрачной полимерной полусферы, внутри которой закреплены 46 отдельных небольших экшен-камер с разрешением 4K, все они соединены между собой и снимают синхронизированное видео.

Как пишут разработчики, специальные алгоритмы преобразуют видео в массив полусферических слоёв, каждый из которых содержит данные о цвете, прозрачности и глубине. Каждое видео разбивается на 160 слоёв с разрешением 1800 х 1350 пикселей, затем алгоритм объединяет каждые восемь слоёв и создаёт в них полигональную сетку, а изображение накладывается на неё в качестве текстуры.

В результате разработанная камера позволяет пользователю двигать головой и видеть ролик с любого ракурса и направления, находящихся внутри 70-сантиметровой полусферы. Полученные видеозаписи были протестированы на сжатие. В зависимости от снимаемой сцены битрейт видеопотока составил примерно 150–300 мегабит в секунду, что делает возможным использовать этот алгоритм для стриминга реалистичного объёмного видео пользователям VR-шлемов в гигабитном Интернете.

Разработчики опубликовали на своей странице несколько примеров видео и статичных кадров, в которых ракурс можно менять, двигая курсором.