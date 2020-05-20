Google перестанет помогать нефтяникам в разведке и добыче

https://static.news.ru/photo/699e504c-9a7a-11ea-92f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/imago stock&people/Global Look Press

Компания Google перестанет разрабатывать технологические решения на основе искусственного интеллекта, направленные на помощь нефтяным компаниям в разведке месторождений и добыче сырья.

Представители компании сообщили об этом Forbes. В Google уточнили, что перестанут оказывать помощь в тех процессах, которые касаются непосредственно разведки и добычи сырья, однако нефтяники смогут по-прежнему использовать платформу облачных вычислений для хранения данных и управления оперативной деятельностью.

Ранее экологи из Greenpeace опубликовали отчёт о том, как Amazon, Google и Microsoft продают свои технологические решения нефтегазовым компаниями, чтобы помочь им в добыче сырья. В 2019 году Google сообщала, что её доход от этой сферы деятельности не превышал $65 млн, то есть менее 1% от выручки, приносимой одним только облачным сервисом Google Cloud.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в Google решили сохранить удалённый режим работы для сотрудников как минимум до конца 2020 года.