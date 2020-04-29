Google откроет бесплатный доступ к сервису видеоконференций Meet

https://static.news.ru/photo/42f68e78-8a12-11ea-89fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: ce6/Global Look Press

Компания Google объявила о скором открытии бесплатного доступа к сервису видеоконференций Meet. Все пользователи смогут воспользоваться им с мая.

До этого Meet был доступен пользователям бизнес-аккаунтов GSuite и GSuite for Education. Google разрешит создавать конференции с участием до 100 человек без лимита времени. Ограничение в 60 минут начнёт действовать только после 30 сентября.

Аудитория Meet насчитывает 100 млн пользователей. Решение сделать сервис бесплатным позволит Google конкурировать с Zoom, Skype и Facebook.

Ранее NEWS.ru рассказал, что количество пользователей Zoom, использовавших сервис видеоконференций 21 апреля, составило 300 млн. С начала месяца аудитория платформы выросла вдвое (на тот момент показатель составлял 200 млн юзеров).