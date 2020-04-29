Google откроет бесплатный доступ к сервису видеоконференций Meet

Компания Google объявила о скором открытии бесплатного доступа к сервису видеоконференций Meet. Все пользователи смогут воспользоваться им с мая.
До этого Meet был доступен пользователям бизнес-аккаунтов GSuite и GSuite for Education. Google разрешит создавать конференции с участием до 100 человек без лимита времени. Ограничение в 60 минут начнёт действовать только после 30 сентября.
Аудитория Meet
Ранее NEWS.ru рассказал, что количество пользователей Zoom, использовавших сервис видеоконференций 21 апреля, составило 300 млн. С начала месяца аудитория платформы выросла вдвое (на тот момент показатель составлял 200 млн юзеров).
Добавьте наши новости в избранные источники