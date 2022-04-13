Google объяснил удаление приложения Сбербанка из Google Play

Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» удалено из магазина Google Play, так как компания Google «соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли», заявили NEWS.ru в пресс-службе корпорации. Представители платформы подчеркнули, что в случае обнаружения продукта, нарушающего «условия использования», разработчик принимает «соответствующие меры».

Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем приложение, которое нарушает наши условия использования, мы примем соответствующие меры, — сказали в Google.

Накануне мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» стало недоступным для скачивания и обновления в Google Play на платформе Android из-за введённых в отношении банка санкций. Как отметили в «Сбере», уже установленные приложения будут работать в прежнем режиме. Пользователям, у которых нет доступа к «Сбербанк Онлайн», предложили входить в личный кабинет через официальный сайт. Сделать это можно в любом удобном браузере.

12 апреля приложение «Сбера» было удалено из App Store для смартфонов на платформе iOS. Владельцев айфонов предупредили, что удалять установленные приложения не нужно, они будут работать в полной мере и никаких ограничений по их использованию не предвидится.

Ранее власти США заявили о введении блокирующих санкций в адрес Сбербанка и Альфа-Банка. Соответствующее заявление повлекло за собой стремительное падение акций «Сбера» в ходе торгов на МосБирже 6 апреля. Таким образом Вашингтон намерен отрезать крупнейшие российские банки от сотрудничества в сфере бизнеса с США и заморозить все их активы, имеющие отношение к американской финансовой системе и союзников США.