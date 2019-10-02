https://static.news.ru/photo/f352d990-e506-11e9-8357-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gregor Fischer/Global Look Press

Компания Google анонсировала ряд новых инструментов для контроля пользователей над конфиденциальностью. Специальные опции появятся в «Карты Google», YouTube и «Google Ассистент».

Первое приложение получит режим инкогнито. При его активации действия юзеров в «Картах» на устройстве (например, поиск определённых мест) не будут сохранены в учётной записи Google и использоваться для персонализации. Нововведение появится на Android до конца октября. До iOS оно доберётся позднее.

На YouTube станет доступна функция автоматического удаления истории, которая включает в себя данные о просмотренных роликах и корректирует список рекомендаций. Пользователи смогут выбрать период хранения информации: три месяца, 18 месяцев или до её удаления пользователем вручную.

«Google Ассистент» разрешит управлять данными непосредственно через него. Теперь юзер с помощью фраз «удали последнее, что я тебе сказал» или «удали всё, что я сказал тебе на прошлой неделе» может очистить голосовые команды. При этом максимальный временной отрезок составляет семь дней, поэтому если человеку требуется убрать данные за месяц, ему придётся зайти в настройки «Ассистента».

Кроме того, Google также встраивает функцию проверки пароля в свой менеджер паролей. Пользователи смогут узнать, был ли пароль скомпрометирован в результате взлома третьей стороной, найти любые пароли, которые используются повторно в нескольких местах, или заменить слабые комбинации, использующиеся для некоторых учётных записей.

Ранее News.ru рассказал, что Google добавила несколько новых опций в онлайн-магазине Google Play. Теперь пользователи могут очистить список желаемого, выйти из всех программ бета-тестирования и отказаться от предварительной регистрации на предстоящие ивенты, а также в играх и приложениях.