Флагманские смартфоны Samsung могли перестать заряжаться из-за обновления

https://static.news.ru/photo/277a7a72-bfbb-11ea-bcce-fa163e074e61_660.jpg Фото: samsung.com

Некоторые обладатели телефонов Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra начали сообщать о проблемах с зарядкой своих устройств. При этом было абсолютно не важно, использовался ли официальный аксессуар или стороннее зарядное устройство.

Как сообщил портал Sam Mobile, флагманские смартфоны от Samsung либо вообще не заряжались, либо отключались от зарядки через некоторое время после подключения. Эксперты связали данную неполадку с только что вышедшим обновлением операционной системы Android.

При этом о подобной проблеме к этому моменту сообщили только пользователи смартфонов из Германии.

Как писал NEWS.ru, ранее аналитики «Яндекс.Маркета» в рамках нового исследования выяснили, какие смартфоны пользовались наибольшей популярностью в период с января по июнь 2020 года.