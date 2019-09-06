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Двухпартийная коалиция во главе с генеральным прокурором штата Нью-Йорк начинает антимонопольное расследование в отношении Facebook. Его основная задача — выяснить, не подавляет ли соцсеть конкуренцию и не ставит ли она пользователей под угрозу.

По словам генпрокурора Летиции Джеймс, даже самая большая социальная сеть в мире должна соблюдать закон и уважать потребителей.

В заявлении говорится, что расследование будет сосредоточено на том, угрожает ли Facebook данным о потребителях, снижает ли качество потребительских предпочтений или повышает цену рекламы.

Facebook не ответила на запрос Reuters .

Ранее News.ru сообщил, что база телефонных номеров, связанных с учётными записями Facebook, была обнаружена в Интернете. Она содержала более 419 млн записей из разных регионов, включая 133 млн пользователей из США, 18 млн из Великобритании и 50 млн из Вьетнама.