Эксперт рассказал, как распознать «отфотошопленные» снимки в Сети

Фотографии с применением фотошопа и монтажа можно распознать без специальных программ и инструментов, нужно только лишь изучить все детали снимка. На групповом фото нужно подсчитать количество рук и ног и посмотреть на свет и тени.
В частности, надо удостовериться, что все объекты отбрасывают тень в правильную сторону и в кадре нет бесхозных теней, уточняет директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев.
Намеренное искривление объектов на снимке, такие как выравнивание овала лица, затрагивает задний фон и искажает расположенные вдали объекты — дома, деревья,
А самый простой способ — загрузить изображение в поисковик, где есть функция исходных фото. Это поможет найти оригинал и понять, что именно редактировалось в кадре.
Что касается профессионального способа распознать «отфотошопленные» снимки, есть программа Image Error level analysis, которая показывает результаты на основе сжатия и количества пикселей в изображении. Она находит и подсвечивает изменённые участки фото.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Наташа Королёва опубликовала свой портрет, поздравив подписчиков с Рождеством. Однако её раскритиковали за наряд и фотошоп.