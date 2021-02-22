Эксперт рассказал, как распознать «отфотошопленные» снимки в Сети

https://static.news.ru/photo/e9e5fc8e-7650-11eb-a0b2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фотографии с применением фотошопа и монтажа можно распознать без специальных программ и инструментов, нужно только лишь изучить все детали снимка. На групповом фото нужно подсчитать количество рук и ног и посмотреть на свет и тени.

В частности, надо удостовериться, что все объекты отбрасывают тень в правильную сторону и в кадре нет бесхозных теней, уточняет директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев.

Намеренное искривление объектов на снимке, такие как выравнивание овала лица, затрагивает задний фон и искажает расположенные вдали объекты — дома, деревья, приводит слова специалиста агентство ПРАЙМ.

А самый простой способ — загрузить изображение в поисковик, где есть функция исходных фото. Это поможет найти оригинал и понять, что именно редактировалось в кадре.

Что касается профессионального способа распознать «отфотошопленные» снимки, есть программа Image Error level analysis, которая показывает результаты на основе сжатия и количества пикселей в изображении. Она находит и подсвечивает изменённые участки фото.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Наташа Королёва опубликовала свой портрет, поздравив подписчиков с Рождеством. Однако её раскритиковали за наряд и фотошоп.