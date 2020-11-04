Эксперт объяснил, как попасть в Сеть незамеченным

https://static.news.ru/photo/204e4c1a-1f10-11eb-84bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков рассказал, как остаться невидимым в Сети. По его словам, для этого необходимо использовать особые почтовые сервера с вариантом шифрования end-to-end.

В таком случае расшифровать пользователя сможет только тот, которому предназначается его письмо, пояснил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Используя почтовые серверы, такие как Outlook и Gmail, вы не можете оставаться незамеченным — даже если вы удалите письма у себя, то ваша копия письма, скорее всего, где-то может храниться, и по ней можно отследить вашу переписку, — пояснил Кусков.

Он добавил, что сеть Tor даёт возможность заходить в Интернет способом, отличным от того, что предлагают обычные браузеры. Она предоставляет несколько отдельных адресов, что почти гарантирует невозможность вычислить пользователя.

Однако некоторые риски остаются и в Tor, считает эксперт. Он советует пользователям, желающим сохранить инкогнито, пользоваться не своим постоянным компьютером, а другим устройством.

Ранее NEWS.ru сообщал, что центр по борьбе с киберпреступлениями, телефонным спамом и фишингом создадут в РФ согласно национальному проекту «Цифровая экономика». Об этом заявил руководитель Минцифры РФ Максут Шадаев. Он отметил, что для борьбы с угрозами в киберпространстве Минцифры начинает независимо тестировать все государственные информационные системы на наличие «брешей» в их безопасности.