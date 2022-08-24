Изменения в мире происходят постоянно. Если раньше о таких вещах, как искусственный интеллект, метавселенная, 3D-печать, блокчейн, беспилотники, робототехника, писали лишь в научных журналах, то сегодня это стало чуть ли не обыденностью для современного человека. Известно, что за внедрением всех этих технологий стоят IT-специалисты, или, как их называют, айтишники. Многие знают, что разработчики могут работать из любой точки планеты, а работодатели готовы платить хорошим специалистам сотни тысяч рублей. При этом, как именно все устроено, знают далеко не все. О том, как работает IT-сфера, почему отечественные разработчики считаются одними из лучших в мире и что будет дальше с российской индустрией высоких технологий — в совместном спецпроекте NEWS.ru и INPRO.digital.