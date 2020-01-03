Фото: Keizo Mori/AFLO/Global Look Press

Компания Samsung представила два новых смартфона Galaxy S10 Lite и Note10 Lite, которые россияне смогут купить уже в середине января.

Galaxy S10 Lite отличается мощной тройной основной камерой с ультраширокоугольным (12 мегапикселей), стандартным (48 мегапикселей) и макрообъективом (пять мегапикселей). В телефоне 6-8 гигабайт оперативной памяти и 128 — встроенной, сообщает РИА Новости.

Стоимость Galaxy S10 Lite составит порядка 50 тыс. рублей.

Note10 Lite оснащён камерой со стандартным, широкоугольным и телезум-объективом, их разрешение составляет 12 мегапикселей. Купить его можно будет за 34 тыс. рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сайт WinFuture.de опубликовал характеристики готовящегося к скорому анонсу смартфона Samsung Galaxy S10 Lite.

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