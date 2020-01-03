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Компания Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7. Она не будет обновляться и перестанет соответствовать необходимому уровню безопасности.

Пользователи Windows 7 теперь могут стать лёгкой добычей для киберпреступников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Microsoft в России. В компании подчеркнули, что за последние годы серьёзно...