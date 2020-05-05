Дуров запретил инвесторам из США оставаться в проекте TON

Компания Telegram направила американским инвесторам письма с сообщением об отсутствии возможности остаться в проекте ещё на год. Таким образом, они смогут вернуть только 72% вложенных средств.
При этом другие инвесторы могут сохранить своё участие и рассчитывать на получение 110% от вложенной суммы,
Ранее NEWS.ru писал, что создатели Telegram Open Network (TON), блокчейн-платформы Павла Дурова, готовятся выпустить для продукта операционную систему TON OS. Она появится в магазинах приложений App Store и Google Play в скором времени.
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