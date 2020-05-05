Дуров запретил инвесторам из США оставаться в проекте TON

https://static.news.ru/photo/a1e01a58-f5f2-11e9-98d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: lukomore. org/Global Look Press

Компания Telegram направила американским инвесторам письма с сообщением об отсутствии возможности остаться в проекте ещё на год. Таким образом, они смогут вернуть только 72% вложенных средств.

При этом другие инвесторы могут сохранить своё участие и рассчитывать на получение 110% от вложенной суммы, передаёт РБК. Причиной такого решения стало неопределённое отношение регуляторов Соединённых Штатов к проекту.

Ранее NEWS.ru писал, что создатели Telegram Open Network (TON), блокчейн-платформы Павла Дурова, готовятся выпустить для продукта операционную систему TON OS. Она появится в магазинах приложений App Store и Google Play в скором времени.