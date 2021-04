Дуров в топ-10 российских миллиардеров: как менялся «защитник Интернета»

В среду, 24 марта, ракета-носитель Falcon 9 вывела на околоземную орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Запуск был осуществлён с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Впоследствии первая ступень ракеты-носителя успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я всё ещё люблю тебя») в Атлантическом океане. Этот разгонный блок ранее уже использовался...