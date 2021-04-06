Дуров в топ-10 российских миллиардеров: как менялся «защитник Интернета»

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров впервые попал в десятку богатейших россиян.

Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг богатейших российских миллиардеров. Согласно ему, Дуров расположился на девятом месте, при этом за год Павел смог увеличить своё состояние более чем в три раза — до 17,2 млрд долларов.

Примечательно, что 10 лет назад, в 2011 году Дуров уже попадал в рейтинг Forbes, правда, несколько иной — «9 самых необычных российских бизнесменов — сумасбродов, чудаков и эксцентриков». Поводом тогда послужила знаменитая фотография Павла с неприличным жестом, который он адресовал руководству Mail.ru, пытавшемуся тогда полностью выкупить социальную сеть «ВКонтакте».

Разработчика зачастую называют «последним защитником свободного Интернета» за его регулярные конфликты с властями различных стран касаемо свободы слова в Сети. Помимо известных событий, связанных с Telegram в России, проблемы у мессенджера также возникали в Иране (где, впрочем, администрация пошла на некоторые уступки властям), в Китае (где его блокируют ещё с 2015 года), а в сентябре 2017-го Дуров рассказал о попытках давления на него со стороны ФБР.

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