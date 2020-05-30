В начале июня Google проведёт стрим Android 11: the Beta Launch Show, посвящённый релизу первой публичной бета-версии новой версии мобильной операционной системы. Разработчики пообещали поделится новостями на тему «связи, контроля, надёжности, безопасности, производительности и доступности».

NEWS.ru в преддверии онлайн-мероприятия решил рассказать, чего пользователям ждать от Android 11.

Улучшенный обмен сообщениями

Google добавила функцию многозадачности Bubbles, которая должна была появиться ещё в десятой версии операционной системы. Это оповещения, которые появляются поверх текущих приложений, и пользователь может общаться с другим человеком без необходимости перехода в основную программу. Сами мессенджеры получили отдельную папку в окне уведомлений.

Android 11 tries to make floating chat bubbles a thing again (by @napilopez ) https://t.co/F6adhHmB4P — TNW (@thenextweb) February 20, 2020

Другой инструмент разработчика позволит пользователям в той же панели отправлять изображения при ответе на сообщения: функция будет доступна приложениям с функциями копирования и вставки.

Разрешения на один раз

Компания продолжает расширять настройки разрешения. Вместе с Android 11 появится новая опция «Только в этот раз», которая даст приложениям мгновенный доступ к геолокации, микрофону и камеру. При выборе этого варианта разрешение перестаёт действовать, как только пользователь выйдет из программы. Разрешения на один раз, к слову, уже есть на iOS.

Android 11 также расширит функцию предыдущей версии ОС, которая позволяет юзерам предоставлять данные о местоположении только тогда, когда приложение используются — она распространится на камеру и микрофон.

Поддержка новых экранов

Google добавит в Android 11 инструменты, которые позволят разработчикам приложений оптимизировать ПО для различных дисплеев. В частности, ОС сможет определять угол наклона шарнира в складном телефоне, и изменить интерфейс программы соответствующим образом.

Похожую опцию получил вышедший в феврале Galaxy Z Flip от Samsung: режим Flex разделяет панель на два четырёхдюймовых дисплея, позволяя видеть контент на одном и взаимодействовать с ним на другом. Скорее всего, другие складные телефоны смогут поддерживать аналогичные функции.

Поддержка 5G

С запуском мобильных сетей пятого поколения Google работает над тем, чтобы её мобильная операционная система могла в полной мере использовать преимущества более высоких скоростей и меньшей задержки. Новый программный интерфейс (API) в Android 11 сможет проверить тип подключения. Если оно не будет ограничено по трафику, то устройство будет получать изображения и видео с более высоким разрешением.

Другой API, связанный с 5G, облегчает приложениям загрузку и отправку данных. Android 11 также сможет различать типы сетей пятого поколения, к которым подключён аппарат, чтобы соответствующим образом настроить его производительность. Пользователи смогут видеть значки 5G, 5G+ и 5Ge (улучшенный стандарт четвертого поколения LTE Advanced Pro, который не имеет никакого отношения к пятому).

Среди других нововведений:

нативная функция записи экрана;

длинные, прокручиваемые скриншоты;

включение тёмного режима по расписанию;

усовершенствованная конфиденциальность и безопасность.

Прямая трансляция Android 11: the Beta Launch Show начнётся 3 июня в 18:00 по московскому времени.