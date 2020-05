NEWS.ru в преддверии онлайн-мероприятия решил рассказать, чего пользователям ждать от Android 11.

Google добавила функцию многозадачности Bubbles, которая должна была появиться ещё в десятой версии операционной системы. Это оповещения, которые появляются поверх текущих приложений, и пользователь может общаться с другим человеком без необходимости перехода в основную программу. Сами мессенджеры получили отдельную папку в окне уведомлений.