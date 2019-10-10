https://static.news.ru/photo/31252fcc-eb54-11e9-9736-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Google анонсировала новую функцию для браузера. Она будет описывать изображения в Сети для незрячих и слабовидящих пользователей.

Для распознавания разработка использует машинное обучение, после чего предоставляет человеку текстовое описание. Новая функция основана на той же технологии, которая позволяет пользователям искать изображения по ключевому слову. Описания генерируются автоматически.

Как отметили разработчики, сейчас в Интернете по-прежнему можно найти миллионы немаркированных изображений, которые фактически не опознаются программами для чтения экрана (скринридерами) или дисплеями Брайля.

Когда вы находите одно из этих изображений, вы просто слышите слова «изображение» или «немаркированная графика», или, мой любимый пример, очень длинную строку цифр, которые являются именем этого файла и просто не имеют значения, — поделилась старший программный менеджер в группе доступности Chrome Лора Аллен.

Функция доступна в настройках браузера только для пользователей с программами для чтения экрана.

Ранее News.ru посвятил специальный материал незрячим пользователям и тому, как они ориентируются в цифровом пространстве.