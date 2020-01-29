https://static.news.ru/photo/a1e13cf0-4294-11ea-b6b4-fa163e074e61_660.jpg Баир Санжимитупов (справа) Фото: Баир Санжимитупов/facebook.com

Изобретатель из Читы Баир Санжимитупов занял третье место на региональном этапе конкурса технологических проектов Open Innovations Startup Tour 2020 (OIST) во Владивостоке.

Советник главы фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен назвал его проект «Отходы в доходы» прорывным изобретением мирового масштаба.

Как пишет «МК в Чите», его проект представляет собой автоматизированный технопарк по переработке отходов. Установка полностью обеспечивает себя энергией и вырабатывает бензин марки АИ-92 из любого мусора.

Разработка Санжимитупова также стала финалистом конкурса «Старт SUV 2020», который пройдёт в мае в московском инновационном центре «Сколково».

Ранее NEWS.ru писал, что в Тульской области в 2020 году будет введён в эксплуатацию первый технопарк по переработке твёрдого мусора. Технопарк будет называться «Тула», на его территории будет современный полигон, соответствующий высочайшим стандартам.