Бывшие американские разведчики разработали шпионскую программу для iOS

Три бывших работника Агентства национальной безопасности (АНБ) США создали приложение, которое способно следить за пользователями iPhone через уязвимости системы iOS. ПО продали властям ОАЭ, пишет журнал Массачусетского технологического института MIT Technology Review.

В работе шпионской программы использовалась «дыра» в системном мессенджере iMessage. Соответствующий эксплоит разработали ещё пять лет назад в американской компании Accuvant, которую в 2016 году продали правительству Арабских Эмиратов за $1,3 млн.

Уязвимость позволяла получить полный контроль над iPhone. Её применяли на устройствах активистов, оппозиционеров и журналистов.

Корпорации Apple пришлось в срочном порядке выпускать обновление для iOS, которое устраняло возникшую уязвимость.

Ранее СМИ сообщили, что три президента, 10 премьер-министров и один король могли статьпотенциальными объектами слежки через программу Pegasus израильской компании NSO Group. По данным издания, среди объектов слежки могли быть президент Франции Эммануэль Макрон, руководитель Ирака Бархам Салех и лидер ЮАР Сирил Рамафоса, действующие премьер-министры — представители Пакистана, Египта, Марокко, а также бывшие главы кабминов Ливана, Уганды и Бельгии. Последний — Шарль Мишель — в настоящее время является главой Евросовета. Единственным монархом, который мог подвергаться слежке, американское издание называет короля Марокко Мухаммеда I.