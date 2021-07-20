СМИ назвали политиков, которые могли быть объектами слежки через Pegasus

Три президента, 10 премьер-министров и один король могли стать потенциальными объектами слежки через программу Pegasus израильской компании NSO Group. Об этом сообщает издание Washington Post.

По данным издания, среди объектов слежки могли быть президент Франции Эммануэль Макрон, руководитель Ирака Бархам Салех и лидер ЮАР Сирил Рамафоса, действующие премьер-министры — представители Пакистана, Египта, Марокко, а также бывшие главы кабминов Ливана, Уганды и Бельгии. Последний — Шарль Мишель — в настоящее время вляется главой Евросовета.

Единственным монархом, который мог подвергаться слежке, американское издание называет короля Марокко Мухаммеда I.

Ранее СМИ сообщили, что программное обеспечение израильской компании NSO Group, используемое спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось также для слежки за политиками, бизнесменами, политическими активистами, сотрудниками СМИ и оппозиционными деятелями по всему миру.

Программа работает на смартфоне и способна получать полный доступ к данным в облаке: полной истории местоположения человека, архивным данным, сообщениям и фотографиям.