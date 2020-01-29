https://static.news.ru/photo/af76a282-4263-11ea-96d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Apple отчиталась за рекордный первый квартал 2020 финансового года. Доход компании составил $91,8 млрд, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистая прибыль на акцию за квартал составила $4,99, увеличившись на 19% и также установив исторический рекорд. Международные продажи составили 61% от квартального дохода. Высокие показатели стали результатом возросшей популярности iPhone 11 и iPhone 11 Pro, а также рекордные показателями сегмента сервисов и носимых устройств.

Количество активных устройств выросло в каждом из наших географических сегментов и теперь достигает рекордных 1,5 миллиардов. Мы рассматриваем это как убедительное свидетельство удовлетворенности, заинтересованности и лояльности наших клиентов, что также является отличным драйвером нашего всестороннего роста, — рассказал глава компании Тим Кук.

В Купертино рассчитывают , что во втором квартале доход компании составит от $63 млрд до $67 млрд, а валовая квартальная прибыль будет на уровне от 38% до 39%.

Ранее NEWS.ru рассказал, что план Apple по увеличению производства iPhone на 10% в первой половине 2020 года может потерпеть неудачу. Причиной этому стала вспышка коронавируса, который распространяется по всему Китаю.

Ранее компания попросила своих поставщиков, многие из которых имеют производственные центры в КНР, собрать до 80 миллионов «яблочных» смартфонов (65 млн старых моделей и 15 млн новых бюджетных моделей). Однако старт массового производства, намеченный на третью неделю февраля, может быть отложен.