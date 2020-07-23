Apple заподозрили в обмане потребителей

Техас и ещё несколько американских штатов начали вести предварительное расследование по поводу предполагаемого обмана потребителей со стороны компании Apple.
Как
Отмечается, что в случае вскрытия случаев злоупотреблений отдел начнёт судебный процесс. О каких именно нарушениях законодательства идёт речь, не сообщается. Неизвестно также, в каких ещё штатах идёт расследование.
Как писал NEWS.ru, генпрокурор Соединённых Штатов Америки Уильям Барр обвинил IT-гиганта Apple в сотрудничестве с РФ и китайскими властями. По словам юриста, упомянутые страны хотят установить слежку за людьми.
Он добавил, что Apple также заморозила часть опций, которые требовали сохранить «защитники демократии». Таким образом разработчик «организует цензуру и подавление».
Барр отметил, что связям с «авторитарными режимами» со стороны Apple нет оправданий, если компания до этого отказалась работать со странами, где уважают верховенство права и гражданские свободы.
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