Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Apple задействовала специальную исследовательскую группу для поиска новых способов передачи данных непосредственно на iPhone и другие устройства.

Американский производитель нанял около дюжины инженеров из аэрокосмической, спутниковой и антенной отраслей, работающих над проектом. Основная цель компании — снизить зависимость от операторов беспроводной связи или объединить устройства вместе без традиционной сети, тем самым уменьшая проблемы покрытия. В Купертино надеются, что инициатива даст результаты в течение пяти лет.

Apple также изучает применение спутников для более точного определения местоположения на устройствах, что также позволит улучшить карты и новые функции. По словам людей, знакомых с планами компании, проект находится в ранней стадии и может быть прекращён. Кроме того, чёткое направление и использование спутников пока не определены, сообщает Bloomberg.

В 2017 году издание писало, что Apple наняла двух руководителей спутникового отдела Google, однако их деятельность на новом рабочем месте оставалось неясной.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple продолжает доминировать на рынке смартфонов. В третьем квартале 2019 года компания заняла 66% всей прибыли (почти $8 млрд). По данным аналитической фирмы Counterpoint Research, оставшиеся 34% были в основном поделены между Samsung, Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi. Из них южнокорейская компания оказалась ближе всех к Apple, заработав 17%.

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