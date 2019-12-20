https://static.news.ru/photo/1ba14118-2321-11ea-9951-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Apple задействовала специальную исследовательскую группу для поиска новых способов передачи данных непосредственно на iPhone и другие устройства.

Американский производитель нанял около дюжины инженеров из аэрокосмической, спутниковой и антенной отраслей, работающих над проектом. Основная цель компании — снизить зависимость от операторов беспроводной связи или объединить устройства вместе без традиционной сети, тем самым уменьшая проблемы покрытия. В Купертино надеются, что инициатива даст результаты в течение пяти лет.

Apple также изучает применение спутников для более точного определения местоположения на устройствах, что также позволит улучшить карты и новые функции. По словам людей, знакомых с планами компании, проект находится в ранней стадии и может быть прекращён. Кроме того, чёткое направление и использование спутников пока не определены, сообщает Bloomberg .

В 2017 году издание писало , что Apple наняла двух руководителей спутникового отдела Google, однако их деятельность на новом рабочем месте оставалось неясной.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple продолжает доминировать на рынке смартфонов. В третьем квартале 2019 года компания заняла 66% всей прибыли (почти $8 млрд). По данным аналитической фирмы Counterpoint Research, оставшиеся 34% были в основном поделены между Samsung, Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi. Из них южнокорейская компания оказалась ближе всех к Apple, заработав 17%.