Apple презентовала новые iPhone с поддержкой 5G

https://static.news.ru/photo/bdcb205a-0d84-11eb-aebc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Apple

Три новых смартфона представила компания Apple на презентации в Купертино. Кроме нового iPhone 12 были показаны iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max.

Отмечается, что одной из главных особенностей модели является поддержка беспроводных сетей 5G. Кроме того, смартфон получил OLED-дисплей и новую сверхпрочную защита стекла Ceramic Shield. Более того, он стал на 11% тоньше, на 15% меньше и легче предыдущей версии, сообщает РИА Новости.

При этом дизайн гаджета из-за плоских краев напоминает смартфоны серий iPhone 4 и iPhone 5, только с большими диагоналями, которые составят 5,4, 6,1 и 6,7 дюймов. Ещё одно отличие от телефонов тех серий — возможность кроме черного и белого приобрести модели к красном, зеленом и синем цветах. А версии линейки iPhone 12 Max Pro представлены в четырех цветах — серебристый, черный, золотой и синий.

У iPhone 12, как и у предшественника, будет двойная камера. В свою очередь, iPhone 12 Pro Max получит третью камеру для телефотосъемки.

NEWS.ru ведёт прямую трансляцию с презентации Apple.