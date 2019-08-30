https://static.news.ru/photo/e9069a4e-cc29-11e9-baea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Умные часы Apple Watch, имеющие алюминиевый корпус, могут быть подвержены браку, заявили в американской компании. Экран этих устройств покрывается трещинами.

В случае появления этой проблемы в Купертино порекомендовали владельцам отнести часы в сервисный центр, где специалисты их заменят бесплатно. Соответствующая информация размещена на сайте Apple.

В программу включены Apple Watch series 2 и Nike + series 2 (сентябрь 2016 — сентябрь 2017), а также третье поколение этих девайсов (осень 2017 — сентябрь 2019).

Ранее News.ru писал, что Apple объявила о запуске новой программы ремонта. Компания предоставит независимым мастерским фирменные детали для iPhone, инструменты, программы обучения, инструкции по ремонту и возможности диагностики, доступные авторизованным поставщикам услуг.