https://static.news.ru/photo/889c29f8-bf6d-11e9-b352-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Duenzl/picture alliance/Global Look Press

Компания WebKit из Apple опубликовала полную версию «политики предотвращения отслеживания». В ней говорится, что разработчики могут накладывать дополнительные ограничения на тех, кто будет пытаться обойти защиту.

Мы относимся к обходу мер защиты от слежения с той же серьезностью, что и эксплуатация уязвимостей безопасности. Если сторона пытается обойти наши методы предотвращения отслеживания, мы можем добавить дополнительные ограничения без предварительного уведомления, — сообщила Apple.

По словам разработчиков, меры могут применяться повсеместно, к алгоритмически классифицированным целям или конкретным сторонам, участвующим в обходе.

Функция защиты от слежения появилась в Safari в 2017 году.

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