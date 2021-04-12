«Алиса» поселилась в телевизорах Hyundai

https://static.news.ru/photo/788c2a04-9b85-11eb-8d82-96000091f725_660.jpg Фото: NEWS.ru

Hyundai представил новую линейку телевизоров на платформе «Яндекса» с новинкой этого года — встроенным голосовым помощником «Алиса». Как известно, Hyundai в числе первых брендов выпустил телевизоры с мультимедиа-платформой на российский рынок.

Приятный бонус для покупателей телевизоров Hyundai на новой платформе — подписка на «Яндекс.Плюс» сроком три месяца. Это тысячи фильмов и сериалов в отличном качестве, больше двухсот каналов без антенны, спортивные и культурные события, видеоблоги и авторские каналы.

С появлением в телевизорах Hyundai голосового помощника «Алиса» возможности умных телевизоров на базе мультимедийной платформы расширились. Алиса не только подскажет, что посмотреть, но и поможет найти нужный контент. «Яндекс» быстро запоминает ваши предпочтения и прямо на главном экране собирает фильмы, которые могут вам понравиться. Названия можно набирать голосом — справятся даже маленькие дети. В случае необходимости можно ограничить просмотр с помощью детского режима.

«Алиса» позволит смотреть эксклюзивные фильмы, сериалы и видеоролики из онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD» и с других площадок.

Все новые модели телевизоров Hyundai поддерживают такие функции, как Смарт TV, встроенный Bluetooth, телетекст, родительский контроль, таймер сна.

Один из самых ярких представителей линейки умных ТВ от Hyundai — H-LED65FU7003. Он обладает полным набором портов для подключения к внешним устройствам. Пользователям доступны USB- и HDMI-разъёмы, встроенные тюнеры DVB-T2, DVB-С, DVB-S2. Телевизор имеет большой экран в 65 дюймов с поддержкой HDR и высокой яркостью, Ultra HD-разрешение, Bluetooth-пульт. Кроме того, может похвастаться стильным дизайном с тонкими рамками и мощной акустикой 2*10Вт.