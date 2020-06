Судя по описанию, алгоритм с «80-процентной точностью и без расовой предвзятости» может прогнозировать, «является ли кто-то преступником, основываясь исключительно на изображении его лица». Однако пресс-релиз был удален с сайта университета, а 23 июня более 1000 исследователей, занимающихся машинным обучением, социологов, историков и специалистов по этике опубликовали публичное письмо с осуждением этой статьи. Springer Nature, в свою очередь, подтвердил в Твиттере, что не будет публиковать исследование.

We would like to clarify that the article referenced here will not be published by Springer Nature.