https://static.news.ru/photo/1449cf5e-ac50-11e9-96e1-fa163e074e61_1024.jpg Надежда Савченко Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко не проходит в парламент нового созыва. Она баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области. Там за Савченко проголосовали всего 8 человек.

Надежда Савченко набрала всего восемь голосов поддержки, – цитирует ТАСС сообщение «Общественного ТВ».

По мнению замглавы партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» Татьяны Проторченко, украинцы в Донбассе «мало что поняли».

В Донбассе сделали другой выбор. Желаю всем получить то, что выбрали. Украинцы в Донбассе пока мало что поняли, – написала Проторченко в Facebook.

Ранее News.ru писал, что Служба безопасности Украины не предоставила Надежде Савченко разрешение на пересечение линии разграничения в Донбассе. Депутат Верховной рады приехала на юго-восток страны для встречи с избирателями.