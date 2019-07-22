Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко не проходит в парламент нового созыва. Она баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области. Там за Савченко проголосовали всего 8 человек.
Надежда Савченко набрала всего восемь голосов поддержки, – цитирует ТАСС сообщение «Общественного ТВ».
По мнению замглавы партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» Татьяны Проторченко, украинцы в Донбассе «мало что поняли».
В Донбассе сделали другой выбор. Желаю всем получить то, что выбрали. Украинцы в Донбассе пока мало что поняли, – написала Проторченко в Facebook.
Ранее News.ru писал, что Служба безопасности Украины не предоставила Надежде Савченко разрешение на пересечение линии разграничения в Донбассе. Депутат Верховной рады приехала на юго-восток страны для встречи с избирателями.