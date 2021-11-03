Жулин предложил добавлять Туктамышевой баллы за возраст

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин предложил мотивировать возрастных фигуристок дополнительными баллами. Он считает, что Елизавета Туктамышева должна получать дополнительные привилегии в силу своего возраста. Его слова приводит Sputnik в Японии.

В 17 лет добавлять фигуристке один балл, в 18 — два и так далее. Потому что тело меняется с возрастом. Думаю, такая система будет мотивировать спортсменок продолжать карьеры. У Туктамышевой пока нет таких привилегий, и она заслуживает большого уважения, — сказал Жулин.

Тренер отметил, что фигуристка продолжает выступать, получает удовольствие от катания и не опускает руки, несмотря на то что она дважды оказалась вне команды на Олимпийских играх.

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призёром ЧМ-2021, победительницей чемпионата Европы 2015 года, бронзовым призёром европейского чемпионата 2013-го.

Ранее сообщалось, что Туктамышева, выступающая в группе Алексея Мишина, заняла второе место на этапе Гран-при Skate Canada.