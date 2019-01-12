«Зениту» отказали в новом легионере

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Кристиан Павон

Питерский «Зенит» не смог приобрести нападающего аргентинского «Бока Хуниорс» Кристиана Павона.

Об отказе продать игрока рассказал президент «Боки» Даниэль Ангеличи.

«Уровень игры Павона упал, но я отверг несколько предложений по его трансферу, в том числе 20 миллионов евро от "Зенита"», — приводит слова Ангеличи El Intra.

Президент добавил, что аргентинец — очень сильный футболист.

В текущем сезоне Павон провёл семь матчей в чемпионате Аргентины, в которых забил два мяча.

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