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«Зениту» отказали в новом легионере

Кристиан Павон Andreas Gebert/dpa/Global Look Press

Кристиан Павон

спорт [ версия для печати ]

Питерский «Зенит» не смог приобрести нападающего аргентинского «Бока Хуниорс» Кристиана Павона.

Об отказе продать игрока рассказал президент «Боки» Даниэль Ангеличи.

«Уровень игры Павона упал, но я отверг несколько предложений по его трансферу, в том числе 20 миллионов евро от "Зенита"», — приводит слова Ангеличи El Intra.

Президент добавил, что аргентинец — очень сильный футболист.

В текущем сезоне Павон провёл семь матчей в чемпионате Аргентины, в которых забил два мяча.

Как писал News.ru, Мамаев сыграет в футбол на плацу «Бутырки».


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