Загитова снялась в японском кино

https://static.news.ru/photo/f87ad46a-e823-11ea-a91b-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алина Загитова сыграет саму себя в японском фильме по ремейку российского. Это ещё не вышедшая в прокат отечественная лента «Пальма», основанная на реальных событиях.

«Пальму» снял Александр Домогаров-младший, в ленте рассказывается о событиях 1974 года в аэропорту Внуково. Хозяин бросил в аэропорту овчарку, которую не пускали на борт без справки. Собака ждала хозяина два года, за это время ей дали кличку Пальма, но никто за животным так и не вернулся, пишет Sport24.

Фильм точь-в-точь повторяет известную советскую ленту «На привязи у взлётной полосы», снятую в 1988 году Владимиром Хмельницким. За собакой пытается ухаживать стюардесса, которая чувствует перед животным свою вину.

Идея картины понравилась японским продюсерам, так как напоминает ещё одну ленту о верном животном — «Хатико». Предложение снять ремейк поступило тому же Домогарову-младшему. В итоге японская лента станет продолжением российской, действие будет происходить в провинции Акита на Хонсю. В картине будет сниматься и Домогаров-старший, у которого в Японии много фанатов.

Загитову выбрали не случайно: у фигуристки тоже большое количество поклонников в Японии, что привлечёт в кинотеатры много зрителей. Российская премьера «Пальмы» выйдет осенью этого года, японская — летом 2021 года. Но съёмки с Загитовой завершились ещё в марте, они проходили в Москве.

В фильме появится любимица молодой спортсменки — собака породы акита-ину Масару. Это самая любимая порода в Японии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что молчание 18-летней фигуристки Алины Загитовой по поводу завершения карьеры связано с желанием заработать. Такое предположение высказал спортивный журналист Дмитрий Губерниев.