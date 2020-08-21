Губерниев сообщил о желании Загитовой заработать перед завершением карьеры

https://static.news.ru/photo/c456851a-e47e-11ea-ba5d-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молчание 18-летней фигуристки Алины Загитовой по поводу завершения карьеры связано с желанием заработать. Такое предположение высказал спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

По словам знаменитого комментатора, для него удивителен ажиотаж вокруг судьбы спортсменки. Как напомнил Губерниев, многие фигуристы в данном вопросе затягивали с ответом. Журналист вспомнил, что аналогичным образом себя вели Евгений Плющенко, Аделина Сотникова и многие другие.

Пока ты ничего не объявил, ты чаще всего находишься на ставке в Центре спортивной подготовки, на региональной ставке, плюс спонсоры, и получаешь деньжата-денежки, а они слаще пряника, милее девушки! — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Загитова в 2018 году взяла золото в одиночном катании на Олимпийских играх в Пхёнчхане. На этих же соревнованиях она завоевала серебро в командном зачёте. Кроме того, она побеждала на чемпионатах мира и Европы.

Фигуристка заявила о приостановке карьеры в конце 2019 года. Однако в заявку сборной России на новый сезон она вошла. Чтобы попасть в национальную команду, необходимо выступить на Кубке страны. 21 августа стало известно, что данные соревнования пройдут без Загитовой.

Как передавал NEWS.ru, спортсменка уже решила, чем будет заниматься после того, как покинет спорт. Олимпийская чемпионка будет учиться в РАНХиГС.

Загитова подала документы на журфак по специальности «Продюсирование и культурная политика», учиться она будет платно и очно. По словам фигуристки, ей близка спортивная журналистика. На экзаменах по ЕГЭ она набрала минимальные баллы, позволяющие поступить в университет.