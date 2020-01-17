Алина Загитова Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Алина Загитова вернулась к тренировкам после перерыва. На одном из первых занятий олимпийская чемпионка выполнила свою фирменную серию прыжков — тройной лутц — тройной риттбергер.

Видео спортсменка опубликовала в своём официальном аккаунте в социальной сети Instagram. Позже ролик разместили на фан-странице девушки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алина Загитова заявила о приостановке своих выступлений на соревнованиях. Она отметила, что остаётся на льду, будет тренироваться, чтобы участвовать в шоу. По её словам, у неё сейчас есть в жизни всё, поэтому ей нужно вернуть желание выходить на старт.

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