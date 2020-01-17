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Многократный чемпион и рекордсмен мира Павел Кулижников и серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи Ольга Фаткулина попали в состав сборной РФ на ЧМ по конькобежному спорту. Соревнования пройдут с 13 по 16 февраля текущего года в американском Солт-Лейк-Сити (штат Юта), рассказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Всего Россию в Штатах представят 17 спортсменов. Тренерский штаб также вызвал Руслана Мурашова, Виктора Муштакова, Даниила Беляева, Сергея Трофимова, Дениса Юскова, Данилу Семерикова, Александра Румянцева и Руслана Захарова. В женскую...