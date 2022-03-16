За Россию до конца: как норвежский спортивный чиновник пошёл против системы

Никому не известный в России заместитель председателя Национального олимпийского комитета Норвегии Ойвинд Ваттердаль в одночасье стал суперзвездой в нашей стране. В тяжёлое время, когда на Западе считается правилом хорошего тона найти новый способ дискриминации россиян, чиновник пошёл против системы и подал в отставку в знак протеста против тотального отстранения российских спортсменов. Рассказываем подробнее о его решении, а также вспоминаем тех, кто за рубежом разделяет его позицию.

Уйти, нельзя остаться

Ваттердаль не достиг феноменальных успехов в спорте, в молодости он входил в сборную Норвегии по лыжному ориентированию. По окончании карьеры норвежец решил стать спортивным функционером и в итоге добрался до должности второго человека в НОК страны. Он не поддержал развернувшуюся кампанию по отстранению России и Белоруссии от всех международных соревнований, а после того как понял, что не может ничего изменить, решил уйти со своего поста.

Я не ожидаю, что отставка к чему-то приведёт, но я делаю это ради собственной совести, чтобы заступиться за своих российских коллег и иметь возможность смотреть им в глаза. Решение об отстранении России и Белоруссии резко противоречит моим ценностям и представлениям о том, каким должен быть спорт. Не хочу представлять или ассоциироваться с этим решением, — заявил Ваттердаль в открытом письме к членам норвежского НОК.

При этом с политической точки зрения Ваттердаль не является сторонником России. Он подчёркивал, что осуждает события, происходящие на Украине. Однако норвежец — один из немногих, кто нашёл в себе силы в это сложное время не смешивать спорт с политикой. Даже когда сам глава МОК Томас Бах активно этим занимается.

Привет из России

Решение Ваттердаля предсказуемо вызвало восторг в России. Одно дело — бесконечные интервью отечественных спортсменов и чиновников, другое — поддержка человека с Запада, причём из Норвегии, которую никак не назовёшь большим другом и соратником российских спортсменов. Одной из первых высказалась восходящая звезда мировых лыж Вероника Степанова, которая на Олимпиаде в Пекине принесла сборной России золотую медаль в эстафете.

Я не имела счастья лично быть знакомой с господином Ваттердалем, но рада видеть, что не все поддерживают незаконное и аморальное решение об исключении российских спортсменов из международных соревнований исключительно на основании того, что мы россияне. Ваш, господин Ваттердаль, уход в отставку в знак протеста против нашего исключения — сильный шаг, я его ценю, — написала Степанова в своём Telegram.

Великая биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова также выразила благодарность Ваттердалю за его позицию. При этом она выразил надежду, что после поступка чиновника такого уровня на Западе могут последовать аналогичные заявления от других спортивных функционеров.

Ойвинд Ваттердаль Øyvind Watterdal/vk.com

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин предположил, что уход Ваттердаля не был добровольным. По мнению функционера, норвежцу из-за его позиции создали невыносимые условия для работы, из-за чего тот был вынужден уволиться.

Коллеги по несчастью

Ваттердаль не единственный человек на Западе, публично заступившийся за российских спортсменов. 13 марта депутат Европарламента Кристин Андерсон назвала происходящее в отношении России и Белоруссии в мировом спорте «расизмом в чистом виде».

Я считаю, что права человека не должны ущемляться из-за его пола, места рождения, расы, языка, а также религиозных или политических взглядов. Данное требование указано в ряде законов. Сейчас эти правила нарушены, — справедливо отметила Андерсон.

С неожиданным заявлением выступил и главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу. Румынский специалист, работавший в петербургском «Зените», заявил, что россиян нельзя лишать возможности заниматься спортом.

Для меня спорт не имеет ничего общего с политикой. Люди должны продолжать соревноваться независимо от страны их происхождения. Не нужно было так делать, — заявил тренер.

Радует, что в последние дни число публичных выступлений подобного толка увеличивается. Это даёт надежду на то, что российским спортсменам снова разрешат выступать на международном уровне. Конечно, возвращение России в мировой спорт должна ускорить и нормализация обстановки на Украине.