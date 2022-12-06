Юрист объяснила, почему МОК перепроверяет спортсменов через 10 лет Спортивный юрист Анцелиович объяснила актуальные правила WADA по перепроверке проб спортсменов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирный антидопинговый кодекс гласит, что срок давности по антидопинговым делам составляет десять лет, рассказала NEWS.ru спортивный юрист Анна Анцелиович. Она подчеркнула, объясняя интерес МОК и других организаций к результатам проб спортсменов через десятилетие после соревнований, что это правило было введено в 2015 году. До этого срок составлял восемь лет. По ее словам, увеличение времени предполагает, что методы выявления запрещенных субстанций обновляются и старые нарушения выявляются новыми способами.

Проверка идет в соответствии со списком, актуальным на год забора пробы. То есть, в 2012 году никто мельдоний искать не будет. Изначально программа велась МОК и Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. Они хранили пробы, а другие федерации — нет, — рассказала юрист.

Анцелиович подчеркнула, что хранение началось примерно с Олимпийских игр в Афинах и Лондоне. Теперь же и антидопинговые организации должны долго хранить пробы. Специалисты переанализируют их и предъявляют обвинение уже по выявленным субстанциям.

Это общее правило. Вопрос в том, кого выбирают для перепроверки. Все пробы перепроверить невозможно. Тут, конечно, смотрят на предыдущую допинговую историю стран и видов спорта. Пробы хранятся в антидопинговой лаборатории МОК. Потом он вывозит их из лаборатории, которая анализировала их во время игр, в швейцарскую лабораторию, — заметила эксперт.

Она добавила, что сотрудники организаций не знают, кому принадлежат пробы, ведь они хранятся под кодами.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продлит отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Формальная причина этого решения — вопросы, возникшие после проведения аудиторской проверки РУСАДА, которая прошла в онлайн‑формате в сентябре.

В 2019 году исполком WADA постановил лишить Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира. Российским спортсменам было запрещено выступать на Олимпийских играх и мировых первенствах под национальным флагом. Причиной такого решения WADA стало лишение РУСАДА статуса соответствия требованиям Всемирного антидопингового агентства.