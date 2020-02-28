https://static.news.ru/photo/be4acfb8-5a19-11ea-8031-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Япония не готовила план Б по организации и проведению летних Олимпийских игр 2020 года в условиях распространения коронавируса нового типа. Токио потратил почти $12 млрд на создание инфраструктуры для соревнований.

Сейчас азиатская держава старается подавить панику по поводу возможной отмены состязаний из-за вспышки инфекции, передаёт Reuters со ссылкой на источники.

Накануне стало известно, что в японской столице тематические парки развлечений Диснейленд и Дисней Си закроют с 29 февраля. Руководство пошло на такой шаг, чтобы снизить вероятность дальнейшего распространения COVID-19.

Компания-оператор The Oriental Land, руководящая работой парков, предполагает, что они вновь откроются для посетителей 16 марта. Людей, которые заранее оплатили стоимость входных билетов, проинформируют о возврате денежных средств.

По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, правительство готово принять меры для защиты экономики страны от последствий вспышки заболевания. По данным на 28 февраля, коронавирусом заразились 83 379 человек, 2858 умерли, 36 551 смог победить недуг.

Ранее NEWS.ru сообщал, что проведение массовых мероприятий численностью свыше тысячи человек запрещено правительством Швейцарии. Соответствующее решение было принято на чрезвычайном заседании 28 февраля.