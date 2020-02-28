Япония не готовила план Б по организации и проведению летних Олимпийских игр 2020 года в условиях распространения коронавируса нового типа. Токио потратил почти $12 млрд на создание инфраструктуры для соревнований.
Сейчас азиатская держава старается подавить панику по поводу возможной отмены состязаний из-за вспышки инфекции,
Накануне стало известно, что в японской столице тематические парки развлечений Диснейленд и Дисней Си закроют с 29 февраля. Руководство пошло на такой шаг, чтобы снизить вероятность дальнейшего распространения COVID-19.
Компания-оператор The Oriental Land, руководящая работой парков, предполагает, что они вновь откроются для посетителей 16 марта. Людей, которые заранее оплатили стоимость входных билетов, проинформируют о возврате денежных средств.
По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, правительство
Ранее NEWS.ru сообщал, что проведение массовых мероприятий численностью свыше тысячи человек запрещено правительством Швейцарии. Соответствующее решение было принято на чрезвычайном заседании 28 февраля.
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