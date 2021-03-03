Япония готовится к проведению Олимпиады в Токио без иностранных зрителей

https://static.news.ru/photo/6cc50eb0-7c19-11eb-8bf4-96000091f725_660.jpg Фото: Viola Kam/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Японии хотят запретить иностранцам посещать Олимпийские игры в Токио из-за опасений, которые связаны с распространением коронавирусной инфекции.

Агентство Reuters ссылается на газету «Майнити», журналисты которой утверждают, что власти будут изучать вопрос допуска зрителей из Японии, а также возможные ограничения для болельщиков. Решение будет принято после переговоров с Международным олимпийским комитетом (МОК) в марте.

Японцы не хотят проведения летом этого года Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Против спортивных мероприятий выступают 58% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные газеты «Иомиури».

Ранее глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото рассказала журналистам, что власти пока не рассматривают проведение соревнований без зрителей. Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа.

Как писал NEWS.ru, глава организационного комитета Олимпиады в Токио Есиро Мори оказался в центре сексистского скандала. Он раскритиковал увеличение числа женщин в различных спортивных комитетах и федерациях, поскольку, по мнению Мори, представительницы прекрасного пола слишком болтливы, что сказывается на времени проведения заседаний. После этого чиновника потребовали уволить.