Япония готовится к проведению Олимпиады в Токио без иностранных зрителей

Власти Японии хотят запретить иностранцам посещать Олимпийские игры в Токио из-за опасений, которые связаны с распространением коронавирусной инфекции.
Агентство Reuters
Японцы не хотят проведения летом этого года Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Против спортивных мероприятий выступают 58% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные газеты «Иомиури».
Ранее глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото рассказала журналистам, что власти пока не рассматривают проведение соревнований без зрителей. Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа.
Как писал NEWS.ru, глава организационного комитета Олимпиады в Токио Есиро Мори оказался в центре сексистского скандала. Он раскритиковал увеличение числа женщин в различных спортивных комитетах и федерациях, поскольку, по мнению Мори, представительницы прекрасного пола слишком болтливы, что сказывается на времени проведения заседаний. После этого чиновника потребовали уволить.