Ягудин ответил на обвинения блогера в «пьяном» избиении журналистов

https://static.news.ru/photo/323d4d60-9804-11ea-bb3a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Ягудин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский чемпион в одиночном катании среди мужчин Алексей Ягудин ответил на обвинения блогера Елена Родиной в избиении журналистов в нетрезвом виде. По словам спортсмена, претензии являются безосновательными, а российские СМИ просто готовы «подхватить любую ахинею».

Как отметил фигурист, он в жизни ни разу не дрался, что делает обвинения блогера ещё забавнее. Ягудин заметил, что Родина клевещет на него, и подчеркнул, что десять лет назад она ходила в детский сад.

Давайте я оденусь в костюм Человека-паука и сделаю заявление, что этот персонаж существует и на самом деле это я. Такую чушь тоже на Первом канале покажут, а всякие СМИ для кликбейта поддержат? — цитирует Ягудина «Спорт-Экспресс».

Как ранее писал NEWS.ru, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире ток-шоу на Первом канале вступилась за Ягудина после того, как спортсмена обвинили в неподобающем поведении в пьяном состоянии.