WADA завершило расследование о манипуляциях в московской лаборатории

https://static.news.ru/photo/0e7309f4-8b09-11ea-9e52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Отдел расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) выявил манипуляции с данными допинг-проб 145 российских спортсменов. Расследование завершено.

Как сообщает ТАСС, отдел WADA завершил разбирательства по делу о манипуляциях с допинг-пробами. Результаты расследования переданы 28 международным федерациям.

Это было самое сложное расследование в истории борьбы с допингом, которое коснулось тысячи образцов, 24 терабайт данных, сотен спортсменов в 28 организациях, и оно приносит реальные результаты, — заявил президент WADA Витольд Банька.

Отмечается, что выявлены манипуляции с данными проб 145 из 298 российских спортсменов, которые хранились в московской лаборатории.

9 декабря 2019 года Исполком WADA принял решение отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. При этом «чистым» спортсменам из России позволили выступать в нейтральном статусе.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сказал, что российские спортсмены должны выступать на ОИ на равных, писал NEWS.ru.