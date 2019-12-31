Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обновило список запрещённых в спорте веществ.
В перечень включили октодрин (1,5-диметилгексиламин) и левометадон. Также конкретизирован запрет на употребление каннабиноидов природного и синтетического происхождения.
При этом ведомство решило
Ранее NEWS.ru писал, что российское национальное антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение дисквалифицировать велосипедиста Валентина Попова. Спортсмена наказали за употребление мельдония.
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