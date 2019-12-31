Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские лыжники заняли весь подиум в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.

Первым к финишу пришёл Сергей Устюгов. Он преодолел дистанцию за 31 минуту 2,5 секунды. Второе и третье места заняли Иван Якимушкин и Александр Большунов. Своему коллеге они уступили 22,6 и...