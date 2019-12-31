Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обновило список запрещённых в спорте веществ.

В перечень включили октодрин (1,5-диметилгексиламин) и левометадон. Также конкретизирован запрет на употребление каннабиноидов природного и синтетического происхождения.

При этом ведомство решило исключить из списка инертный газ аргон, считавшийся допингом.

Ранее NEWS.ru писал, что российское национальное антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение дисквалифицировать велосипедиста Валентина Попова. Спортсмена наказали за употребление мельдония.

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