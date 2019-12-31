Российское национальное антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение дисквалифицировать велосипедиста Валентина Попова.
Спортсмена наказали за употребление мельдония, сообщает пресс-служба организации. Он стал 37-м представителем России, который был пойман на этот препарате.
Попов отстранён от спорта на четыре года, его дисквалификация закончится в сентябре 2023 года.
Ранее NEWS.ru писал, что глава WADA рассказал об успешной борьбе с российским допинговым кризисом.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен