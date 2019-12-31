https://static.news.ru/photo/8d41b860-2bbf-11ea-be40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское национальное антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение дисквалифицировать велосипедиста Валентина Попова.

Спортсмена наказали за употребление мельдония, сообщает пресс-служба организации. Он стал 37-м представителем России, который был пойман на этот препарате.

Попов отстранён от спорта на четыре года, его дисквалификация закончится в сентябре 2023 года.

Ранее NEWS.ru писал, что глава WADA рассказал об успешной борьбе с российским допинговым кризисом.