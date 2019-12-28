https://static.news.ru/photo/7de343da-2b5a-11ea-ae3a-fa163e074e61_660.jpg Крэйг Риди Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди подвёл итоги своей шестилетней работы на данном посту. По его словам, организация успешно справилась с российским допинговым кризисом.

Была создана команда по расследованиям высокого уровня, итогом работы которой стало решение о несоответствии РУСАДА международным стандартам и соответствующим последствиям. Об этом говорится в заявлении Риди, который 1 января 2020 года сложит полномочия.

Теперь вопрос будет решаться в Спортивном арбитражном суде. Но WADA показало готовность и способность, наличие знаний и юридических инструментов, чтобы эффективно противостоять беспрецедентному уровню обмана и коррупции, — считает глава WADA.

Ранее NEWS.ru сообщал, что решение об участии российских спортсменов в летней Олимпиаде 2020 года, которая состоится в Токио, будет принято не в такой спешке, как перед ОИ-2018 в Рио-де-Жанейро. Об этом заявил президент WADA Крейг Риди. Он добавил, что в настоящее время проходит аудит национальных антидопинговых структур и международных спортивных федераций.