https://static.news.ru/photo/a1029082-3127-11ea-a3d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ещё не отправляло уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций в Спортивный арбитражный суд (CAS). 27 декабря РУСАДА заявило о несогласии с санкциями в отношении российского спорта, теперь уведомление должно подать WADA.

WADA пока не отправило уведомление, — сообщили ТАСС в пресс-службе WADA.

Исполком WADA 9 декабря принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это может на четыре года лишить Россию права проводить крупнейшие соревнования, а российских спортсменов — права выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. До вердикта CAS эти санкции в силу ещё не вступили.

Как писал NEWS.ru, экс-президент WADA Крэйг Риди заявил об успехе организации в борьбе с российским допинговым кризисом. По его словам, агентство продемонстрировало готовность и способность «эффективно противостоять беспрецедентному уровню обмана и коррупции». Была создана команда по расследованиям высокого уровня, итогом работы которой стало решение о несоответствии РУСАДА международным стандартам и соответствующим последствиям.