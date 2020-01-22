https://static.news.ru/photo/07f95d4c-3d4f-11ea-a723-fa163e074e61_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в связи с началом дисциплинарного разбирательства приняло решение приостановить действие Московской антидопинговой лаборатории.

WADA объявляет о временном приостановлении лицензии, ранее выданной Национальной антидопинговой лаборатории в Москве. Решение вступает в силу немедленно, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте агентства.

Также уточняется, что ограничение будет действовать до тех пор, пока продолжается разбирательство, проводимое дисциплинарным комитетом.

Как ранее писал NEWS.ru, новый министр спорта России Олег Матыцин планирует провести рабочую встречу с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).