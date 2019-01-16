WADA не будет публиковать рекомендации для РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет публиковать рекомендации, которые вынес комитет по соответствию в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«Мы планируем публиковать только итоговое решение исполкома WADA 22 января», — приводит слова пресс-службы WADA «360».
Заседание комитета по соответствию WADA прошло 14-15 января. По его итогам члены комитета по соответствию должны в срок до 17 января сформировать рекомендации о статусе РУСАДА. Исполком WADA пройдёт 22 января.
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