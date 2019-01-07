WADA готово открыть новые дела по допингу в России

https://news.ru/storage/news/fd5dd65023f56e44d452a8a437eec85e/5573553c-f7f8-4689-87c2-5689c131ea7d_850.jpg Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди анонсировал «возбуждение множества новых дел». Самое важное для этого условие — открытый доступ к данным Московской лаборатории.

«Это может вывести нас из длительного тупика и потенциально привести к возбуждению множества дел», — заявил Крейг Риди.

Как ранее сообщал News.ru, эксперты WADA прибудут в Россию в ближайшую среду, 9 января 2019 года. Решение по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах будет принято 14−15 января 2019 года.