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WADA готово открыть новые дела по допингу в России

Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди анонсировал «возбуждение множества новых дел». Самое важное для этого условие — открытый доступ к данным Московской лаборатории.

«Это может вывести нас из длительного тупика и потенциально привести к возбуждению множества дел», — заявил Крейг Риди.

Как ранее сообщал News.ru, эксперты WADA прибудут в Россию в ближайшую среду, 9 января 2019 года. Решение по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах будет принято 14−15 января 2019 года.


#россия #допинг #WADA
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