WADA готово открыть новые дела по допингу в России

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди анонсировал «возбуждение множества новых дел». Самое важное для этого условие — открытый доступ к данным Московской лаборатории.
«Это может вывести нас из длительного тупика и потенциально привести к возбуждению множества дел», — заявил Крейг Риди.
Как ранее сообщал News.ru, эксперты WADA прибудут в Россию в ближайшую среду, 9 января 2019 года. Решение по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах будет принято 14−15 января 2019 года.