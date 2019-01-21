«Вякнувшую» о допинге юную фигуристку накажут

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Анастасия Шаботова

Тренер по фигурному катанию ДЮСШ «Снежные барсы» Светлана Панова прокомментировала ситуацию вокруг своей 13-летней ученицы Анастасии Шаботовой, которая рассказала об употреблении допинга фигуристами из России.

«Реагировать на то, что вякнул ребенок, совершенно не стоит. Дисциплинарные меры могут быть приняты со стороны руководства или Федерации фигурного катания, но надеюсь, что каким-то строгим выговором мы обойдёмся», — цитирует её «Спорт-Экспресс».

Специалист добавила, что ей жаль «губить карьеру» девочки из-за глупого высказывания.

Ранее News.ru сообщал о том, что российская фигуристка Шаботова во время общения с болельщиками в своём Instagram рассказала, что для того, чтобы стабильно показывать высокий результат, необходимо принимать допинг.

Она добавила, что в «Хрустальном», где тренируются олимпийская чемпионка Алина Загитова, юниорки Александра Трусова, Анна Щербакова и другие, также принято «пить допинг».