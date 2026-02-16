Зимняя Олимпиада — 2026
Вступивший в российские войска футболист погиб в зоне СВО

Футболист из ФК «ТаврияЭнерго» Сергей Петров погиб в зоне СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Футболист Сергей Петров, выступавший за команду из Евпатории «ТаврияЭнерго» и молодежную сборную Украины, погиб в зоне военной операции на Украине, сообщили в федерации футбола Евпатории. Спортсмен ушел на СВО добровольцем в июне 2025 года и был зачислен в штурмовую бригаду, действовавшую на Покровском направлении. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

В зоне СВО погиб футболист ФК «ТаврияЭнерго» Петров Сергей. <...> В июне 2025 года принял решение уйти на СВО добровольцем, попал в штурмовую бригаду на покровское направление. С последнего штурма он не вернулся, — сообщили в пресс-службе.

По информации федерации, Петров начинал профессиональную карьеру в луцкой «Волыни», затем выступал в первой лиге Украины за кировоградскую «Звезду», ФК «Львов», «Рух», «Металлист 1925» и «Агробизнес». В 2022 году спортсмен вернулся в Крым, где играл за «Алустон», после чего уехал в Узбекистан. Завершить карьеру ему пришлось из-за полученной травмы. Согласно данным портала Transfermarkt, на счету Петрова один матч за молодежную сборную Украины, который он провел в ноябре 2016 года.

Ранее в зоне военной операции на Украине погиб российский актер Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах «Триггер», «ИП Пирогова» и «Нереалити». Об этом сообщил его коллега Рамиз Алиев. Артисту было 37 лет.

