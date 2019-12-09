https://static.news.ru/photo/e0aef45a-1a7a-11ea-b9a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов заявил, что все турниры под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) пройдут в России в ранее объявленные сроки, несмотря на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как я ранее сообщал, все соревнования FIDE в нашей стране пройдут в объявленные ранее сроки, — цитирует Филатова РИА Новости.

В конце декабря в Москве пройдёт чемпионат мира по рапиду и блицу под патронажем короля Салмана. В 2020 году во Владивостоке состоится вторая половина матча на первенство мира среди женщин между Цзюй Вэньцзюнь (Китай) и Александрой Горячкиной (Россия), а Екатеринбург примет турнир претендентов. Также в Ханты-Мансийске и Москве пройдут Всемирная шахматная олимпиада, Паралимпиада и конгресс FIDE.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Также исполком WADA ввел четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).