«Вряд ли будет кто-то смотреть»: «Матч ТВ» сделал странный ролик о ЧР «Матч ТВ» сделал неоднозначный ролик к чемпионату России по прыжкам в воду в Пензе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеканал Матч «ТВ» записал проморолик к чемпионату России по прыжкам в воду в необычном формате. В ролике происходит диалог между французом, венгром и русским. Француз и венгр восхваляют организацию прыжков в воду в своих странах, говоря о том, как классно прыгать на фоне Эйфелевой башни и что в Будапеште — лучший бассейн в Европе. Затем наступает очередь русского.

А у нас чемпионат России будет в Пензе. Да, Пенза. Что, не слышали? Бассейн не самый лучший в Европе. Вряд ли организуют что-то классное. Хорошо, если никто не пострадает. И вообще, вряд ли наш чемпионат будет кто-то смотреть. Разве что родственники спортсменов, — говорит представитель России.

Дальше он добавляет, что в Пензе будет весело и интересно даже тем, кто прыжки в воду не любит, «потому что у нас свой стиль».

Турнир проходит в Пензе с 10 по 16 июля.

Ранее чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады-2012 по прыжкам в воду Евгений Кузнецов рассказал об общении с президентом РФ Владимиром Путиным. Он назвал его «великим человеком, всегда открытым к общению».