Телеканал Матч «ТВ» записал проморолик к чемпионату России по прыжкам в воду в необычном формате. В ролике происходит диалог между французом, венгром и русским. Француз и венгр восхваляют организацию прыжков в воду в своих странах, говоря о том, как классно прыгать на фоне Эйфелевой башни и что в Будапеште — лучший бассейн в Европе. Затем наступает очередь русского.
А у нас чемпионат России будет в Пензе. Да, Пенза. Что, не слышали? Бассейн не самый лучший в Европе. Вряд ли организуют что-то классное. Хорошо, если никто не пострадает. И вообще, вряд ли наш чемпионат будет кто-то смотреть. Разве что родственники спортсменов, — говорит представитель России.
Дальше он добавляет, что в Пензе будет весело и интересно даже тем, кто прыжки в воду не любит, «потому что у нас свой стиль».
Турнир проходит в Пензе с 10 по 16 июля.
Ранее чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады-2012 по прыжкам в воду Евгений Кузнецов рассказал об общении с президентом РФ Владимиром Путиным. Он назвал его «великим человеком, всегда открытым к общению».